شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجيني: السيسي أول رئيس يتصدى لأزمة الترهل العمراني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس السيسي اليوم الأحد عدد ًامن المشروعات الحيوية.

وقال السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «السيسي قدم اليوم رؤية شاملة للتعامل مع النسق العمراني، ولم تجرؤ حكومة أو رئيس سابق للتصدي لحالة الترهل العمراني التي نعاني منها منذ الستينيات».

وتابع: «حديث الرئيس السيسي عن ملف مواقف السرفيس والنقل العام أمر يبعث على الطمأنينة بالنسبة لنا»، مشيرا إلى أن عدد المواقف العشوائية بالقاهرة الكبرى أكثر من الرسمية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح مشروعات قومية، من بينها المرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات.