شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مدارس جديدة في قريتي درنكة والزاوية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مدارس جديدة بقريتي درنكة والزاوية بمركز أسيوط، التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للوقوف على معدلات التنفيذ واستمرار العمل والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بجميع المشروعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة والمنفذة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات بعدد 60 قرية بقرى ومراكز المحافظة الاكثر احتياجاً.

رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، واللواء مصطفى عبدالرحيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، ونواب ومساعدى رئيس المركز ورؤساء القرى.

وتفقد المحافظ الأعمال النهائية بمشروع إنشاء جناح توسعة بمدرسة درنكه البحرية الابتدائية، بطاقة 9 فصول وبتكلفة 3 مليون جنيه، وتابع سير العمل والتشطيبات النهائية بالمدرسة وفقًا لمواصفات هيئة الابنية التعليمية كما تفقد أعمال إنشاء جناح توسعة بمدرسة الزاوية الجديدة الثانوية المشتركة بطاقة 9 فصول وبتكلفة إجمالية بلغت 3.5 مليون.

وتفقد جناح توسعة بمدرسة الجلاء الابتدائية بالزاوية بطاقة 22 فصل دراسي وتابع المحافظ معدلات التنفيذ وأعمال التشطيبات النهائية، مشددًا على ضرورة الالتزام بجودة الأعمال وفقاً للشروط والمواصفات القياسية ونهوها في توقيتاتها المحددة وبجودة عالية وتابع أعمال بعض التشطيبات بالفصول والمعامل ودورات المياه بالمدارس الجاري إنشائها واستمع إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية لمعدلات التنفيذ ومراحل تنفيذ المشروعات.

والتقى المحافظ بالمهندسين والعمال وحثهم على اتقان العمل والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات حفاظاً على صحته. وتفقد أعمال رصف طريق أسيوط الغنايم الغربي بقرية الزاوية بطول 4 كم وعرض 6 متر والذى تم تنفيذه ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في قطاع الرصف بتكلفة إجمالية تبلغ 7.5 مليون جنيه.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف ونسب التنفيذ وجودة الأعمال واستلامها وفقًا للمواصفات والاشتراطات القياسية مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق.

Advertisements

وأكد محافظ أسيوط المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة وبخاصة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يجرى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا وتستهدف 60 قرية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري، فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أن مشروعات هيئة الابنية التعليمية تتضمن إنشاء 16 مدرسة جديدة ما بين توسع واحلال كلي وجزئي بقرى المحافظة الأكثر احتياجاً بتكلفة تبلغ 98.5 مليون جنيه وذلك وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للابنية التعليمية.

وأعلن المحافظ عن تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة تحقيقاً لرؤية مصر 2030 في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

محافظ أسيوط يتفقد أعمال انشاء بعض المدارس بقريتي "درنكه والزاوية"

محافظ أسيوط يتفقد أعمال انشاء بعض المدارس بقريتي "درنكه والزاوية"

محافظ أسيوط يتفقد أعمال انشاء بعض المدارس بقريتي "درنكه والزاوية"

محافظ أسيوط يتفقد أعمال انشاء بعض المدارس بقريتي "درنكه والزاوية"