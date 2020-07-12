شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة، في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأكد أنه تم تنفيذ حملات إزاله مكثفه بمركز أوسيم حيث تم البدء في إزالة برج مخالف مكون من ١٣ طابق بشارع الكباش ببشتيل، بالإضافة إلى أنه تم إزاله ٣ فيلات مخالفه وملحقاتهم من أسوار وغرف وبوابات بالكامل تتراوح مساحتهم ما بين ١٥٠ إلى ٢٥٠ م بمنطقة الغناترة بطريق البراجيل وبجوار محور الضبعة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار راشد إلى أنه جاري إستكمال إزاله ٣ أبراج بشوارع طارق يحي ورمزي فرج والنور بالمريوطية بحي الطالبية إلى جانب إستكمال إزاله عقار مخالف بكورنيش النيل بالوراق وعدد ٢ برج بشوارع الاربعين والمنشية بحي الهرم.

وأكد أنه تم إزاله 8 حالات بناء مخالف على أراضي أملاك الدولة بمساحة 275 م بمركز ومدينة البدرشين، وإزاله عقار مخالف بالجلاتمة بمساحه ١١٠ م بمركز منشأه القناطر.

ولفت إلى أنه تم إزالة تعديات على أراضي زراعية على مساحة ٩٠٠م بطريق جسر الصليبية بشبرامنت بمركز ومدينة أبوالنمرس، بالإضافة إلى إزاله ٥ مخالفات بناء على مساحه ١٠٠٠م بقري البرمبل وبني صالح ومنيل سلطان بمركز أطفيح لعقار واساسات مخالفه وبلوكات من الطوب الابيض وإزالة مخالفات بناء بمساحة ١٠٠ متر تقريبا بشارع ٦ اكتوبر بالحوامدية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشدداً على عدم الإكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانوني.

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