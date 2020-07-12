البابا تواضروس يترأس قداسي اللقان وعيد الرسل في وادي النطرون (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، صلاتي لقان وقداس عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس (عيد الرسل)، في كنيسة التجلي بمركز لوجوس البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

واقتصرت الصلاة على عدد من الأساقفة العموميين الذين شاركوا في الصلاة، وهم الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، وبحضور عدد من رهبان الأديرة، وذلك اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من التجمعات.

وأقامت الكاتدرائيات والكنائس القبطية، مساء السبت، صلوات عشية عيد الآباء الرسل المعروف باسم عيد الرسولين بطرس وبولس وسط حضور شعبى محدود للغاية لا يتجاوز 25 فردا حسب تعليمات المجمع المقدس واتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واقتصرت الصلاة في غالبية الكنائس على الآباء الكهنة فقط دون حضور شعبى لمنع التجمعات وتنفيذ تعليمات الدولة في هذا الشأن.

وأقامت الكاتدرائيات والكنائس، صباح الأحد، القداسات الالهية للاحتفال بالعيد، وترأس كل راعى كنيسة الصلاة في كنيسته بمشاركة الآباء الكهنة في الكنيسة وبحضور 25 فرداً فقط في بعض الكنائس بسبب تدابير كورونا.

وقال محسن جورج، عضو المجلس القبطى الملى التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، أن الكنيسة والأقباط يحتفلون بعيد الرسل الأطهار المعروف باسم عيد الرسولين بطرس وبولس، حيث يفطر الأقباط بعد صوم استمر أكثر من شهر، ويعد صوم الرسل هو أحد الأصوام الأربعة التي يصومها المسيحيون وهو الصوم الوحيد الذي تم ذكره في الإنجيل بخلاف صوم الأربعين المقدس، كونه كان خاصا بالسيد المسيح والكنيسة بدورها حافظت عليه، فهو من ضمن تسليمها وإيمانها فبعد مرور أسبوع على عيد العنصرة يبدأ هذا الصوم.

وأوضح «جورج» لـ«المصرى اليوم» أن صوم الرسل يعد أقدم صوم عرفته الكنيسة المسيحية في كل أجيالها، وأشار إليه المسيح بقوله «ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون»، وصام الآباء الرسل كبداية لخدمتهم، حيث بدأوا بعد ذلك رحلة التبشير بالمسيحية في كل العالم وتحدثوا بلغات مختلفة كل حسب المكان الذي يقوم بالتبشير فيه وذلك بعد حلول الروح القدس عليهم.

ولفت «جورج» إلى أن صوم الرسل يأتي بعد أسبوع من عيد العنصرة لأن التلاميذ صاموا حتى يبدأوا الكرازة والتبشير في جميع أنحاء العالم، بينما نهاية صوم الرسل تحل يوم 12 يوليو، لكن الصوم مدته تتوقف على ميعاد عيد القيامة المجيد. وهنأ «جورج» البابا تواضروس الثانى والشعب القبطى على مستوى الكرازة في الداخل والمهجر بحلول عيد الرسل.

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وأسماء تلاميذ رسل السيد المسيح هم أندراوس أول رسول دعاه يسوع، وهو من بيت صيدا، وسمعان بطرس أخو أندراوس ويعمل معه صياد، وفيلبس صياد مع بطرس واندراوس ويعقوب بن زبدي صياد مع أندراوس وبطرس، وفيلبس ويوحنا بن زبدي صياد وهو الملقب بابن الرعد وأخو يعقوب وبرثولماوس أو نثنائيل صياد، ويعقوب بن حلفى يلقب بيَعْقُوبَ الصَّغِيرِ، ويهوذا لَبَّاوس الملقب تَدَّاوس أخو يعقوب بن حلفى وهو ليس يهوذا الإسخريوطى، ومتى العشار من كفرناحوم في الجليل وكان عشار يجمع الجباية وتوما واسمه مشتق الاسم الآرامى توماس الذي يعنى التَّوأم، وسمعان القانوي ويلقب أيضاً بسمعان الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم المسيح ثم انتحر وتم استبداله بمتياس.

البابا تواضروس يترأس قداسى اللقان وعيد الرسل بوادى النطرون

البابا تواضروس يترأس قداسى اللقان وعيد الرسل بوادى النطرون

البابا تواضروس يترأس قداسى اللقان وعيد الرسل بوادى النطرون

البابا تواضروس يترأس قداسى اللقان وعيد الرسل بوادى النطرون

البابا تواضروس يترأس قداسى اللقان وعيد الرسل بوادى النطرون

البابا تواضروس يترأس قداسى اللقان وعيد الرسل بوادى النطرون