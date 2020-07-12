شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 43 حالة كورونا داخل مستشفيات الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن خروج ٤٣ شخصًا من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد علاجهم في مختلف المستشفيات التابعة لمديرية الصحة، مشيرًا إلى أن نسبه الشفاء تصل إلى 80% بالغربية.

كما شدد على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من التكدس والتجمعات، وتحديد مسارات المصابين داخل المستشفيات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى عزل جديد وأول مستشفى لعزل الأطفال مصابي كورونا بجامعة الزقازيق.

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم عبر تقنية فيديوكونفرانس، مستشفى العزل الجديد وأول مستشفى عزل متخصص للأطفال بالمستشفيات الجامعية بعد تجهيزهما لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد –19.

حضر الافتتاح، الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالمنعم نافع، المشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لشؤون إدارة المستشفيات الجامعية والشؤون الوقائية ومكافحة العدوى، والدكتور عبدالسلام عيد، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعميد كلية الطب، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد ولاء مدير مستشفى القلب والصدر، والدكتور وسام عبدالمنعم مدير مستشفى الأطفال.

وخلال الافتتاح، استمع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لشرح تفصيلي من رئيس الجامعة عن استعدادات مستشفى العزل الجديد ومستشفى عزل الأطفال وتجهيزهما لاستقبال الحالات التي تثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، حيث أشاد بالمجهودات المبذولة من مستشفيات جامعة الزقازيق للمساهمة في مواجهة تداعيات انتشار الفيروس من خلال استغلال جميع الإمكانيات والخبرات الطبية المتاحة منذ بدء الأزمة حتى الآن.

ومن جانبه، استعرض رئيس الجامعة تجهيزات مستشفى العزل الجديد والمكون من 6 أدوار، ويضم 280 سريرًا منها 60 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى توفير 30 جهاز تنفس صناعي، و4 غرف عمليات مجهزة لحالات كورونا، كما تم تجهيز المستشفى بجميع الأجهزة الطبية اللازمة لرعاية مصابي كورونا من أجهزة أشعة عادية وأشعة موجات صوتية، وأشعة إيكو القلب متنقلة، وجهاز قسطرة للقلب مخصص لحالات كورونا، وجهاز أشعة مقطعية متطور، بالإضافة إلى ماكينة غسيل كلوي صناعي مزودة بمحطة مياه متحركة للغسيل الكلوي لحالات الكورونا.

وأوضح الدكتور عثمان شعلان، أنه تم تجهيز أول مستشفى متخصص لعزل حالات الأطفال إيجابي الإصابة بفيروس كورونا وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم طبقًا لأحدث بروتكولات العلاج الموصي بها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حيث يضم المستشفى 13 سرير عناية مركزة للأطفال وحضانات لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من أمهات مصابات بكورونا، فضلًا عن توفير أطقم طبية متخصصة وجميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لتقديم رعاية طبية متكاملة للأطفال مصابي كورونا.

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وأكد شعلان رئيس الجامعة أنه تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة جائحة كورونا، تم وضع خطة ورفع حالة الاستعدادات القصوى واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز عدد من المستشفيات الجامعية «مستشفى الباطنة بأجر، المستشفى الاقتصادي، مستشفى القلب والصدر» للمساهمة في مواجهة تداعيات الأزمة وذلك في إطار الشعور بالمسؤولية المجتمعية والدور الوطني للجامعة إلى جانب الدور التعليمي والبحثي المتميز لها.

وأشار رئيس الجامعة أنه تم فحص 6731 حالة بالمستشفيات الجامعية منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى الآن، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمن يثبت إيجابية إصابتهم بالفيروس سواء داخل مستشفيات العزل أو من خلال متابعة الحالات بالعزل المنزلي، لافتًا إلى أنه تم تعافي عدد 244 حالة وخروجهم بعد تلقى العلاج اللازم لهم.

وحرص رئيس الجامعة على التقاط صورة تذكارية مع الفريق الطبي وطاقم التمريض من العاملين بمستشفى القلب والصدر ومستشفى الأطفال، حيث قدم لهم الشكر والتقدير على شعورهم بالواجب الوطني وتضحياتهم الغالية في سبيل تقديم رعاية طبية وعلاجية لائقة ومتميزة للمرضى مصابي فيروس كورونا.