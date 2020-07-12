شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات في شبرا والخصوص وبنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن استياءه من تدني مستوى النظافة في شوارع الخصوص، وطلب من رئيس المدينة سرعة إزالة القمامة أولا بأول، حتى لا يتأذى منها المواطنون وحتى لا تشوه المظهر الحضاري للشوارع.

جاء ذلك خلال زيارة بها المحافظ للمدينة، الأحد، رفقة الدكتور عواد أحمد، السكرتير العام، ورؤساء مدن بنها وحي غرب ومدينة الخصوص، وأكد خلالها تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وتحويل المتقاعسين والمقصرين إلى النيابة.

وتفقد المحافظ المحطة الوسيطة في الخصوص لجمع القمامة، والحملة الميكانيكية للمحطة، واستفسر عن موقف المعدات وموقف المعطل منها وأعمال الصيانة، مكلفا بإصلاح 3 سيارات معطلة لتدعم عملية نقل المخلفات إلى المدفن الصحي.

وفي حي غرب شبرا الخيمة، تفقد المحافظ شارع أحمد عرابي، وقاد حملة للإشغالات على جميع مخالفات المحلات التجارية والكافيهات والباعة الجائلين، وتم تحرير عدد من المحاضر لأصحاب المخالفات، وإصدار قرارات غلق ومصادرة المتعلقات الخاصة بجميع المخالفات.

وأكد المحافظ أنه سيتم التجهيز لحملة إشغالات ومرافق موسعة لشارع أحمد عرابي في غرب شبرا الخيمة، للقضاء على أي إشغالات أو سيارات مكهنة في وسط الطريق.

وفي بنها، زار المحافظ المنطقة الاستثمارية لمتابعة أعمال استكمال رصف المداخل والمخارج، والتقى مسؤولي الشركة المنفذة لأعمال الرصف، مشددًا على ضرورة دفع الأعمال والانتهاء من أعمال الرصف خلال يومين.

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وكلف المحافظ بمتابعة أعمال النظافة لجميع الممرات داخل المنطقة الاستثمارية والحفاظ على النظافة العامة للمباني والمنشآت لحين تسليمها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة.

جولة محافظ القليوبية في بنها والخصوص وشبرا

جولة محافظ القليوبية في بنها والخصوص وشبرا

جولة محافظ القليوبية في بنها والخصوص وشبرا

جولة محافظ القليوبية في بنها والخصوص وشبرا

جولة محافظ القليوبية في بنها والخصوص وشبرا

جولة محافظ القليوبية في بنها والخصوص وشبرا