الوطنية للانتخابات: 323 مرشحًا على مقاعد مجلس الشيوخ تقدموا بأورقهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أغلقت لجان المتابعة المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لتلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، أبوابها في الساعة الخامسة مساء، بعد انتهاء اليوم الثاني لتقديم أوراق الترشح.

وقال المستشار لاشين إبرهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أن لجان المتابعة واصلت عملها لليوم الثاني على التوالي لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وذلك منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء، وتابعت الهيئة سير عملية تلقي أوراق الترشح أولًا بأول، والتي جرت في سهولة ويسر ولم يتم رصد أي مخالفات أو شكوى بشأن تلك العملية.

وأضاف "المستشار لاشين إبراهيم" في تصريحات صحفية، أن اليوم الثاني من تلقي طلبات الترشح شهد قيام 89 مرشحًا بالنظامي الفردي (مستقل وحزبي) والقوائم، ليرتفع إجمالي من تقدموا أمس واليوم 323 مرشحا مشيرا إلى أن الهيئة أزالت كافة المعوقات أمام المرشحين حتى يتسنى لهم التقدم بالمستندات المطلوبة.

وقامت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة مدير الجهاز التنفيذى للهيئة بالتواصل باستمرار مع رؤساء المحاكم الابتدائية لمتابعة عملية تقديم الأوراق والتيسير على المرشحين.

وأشار "رئيس الوطنية للانتخابات" إلى أن المرشحين التزموا خلال تقديم الطلبات في اليوم الثاني، بتعليمات الهيئة باتخاذ الإجراءات الاحترازية فيما يخص ارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وفي ذات السياق، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بقبول طلبات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، حيث قررت تجديد القيد لمنظمتين مصريتين، كما وافقت على قيد 3 منظمات مصرية و8 منظمات ومؤسسات أجنبية جديدة.

كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات ، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية ، وذلك وفق قراراتها السابقة المتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات الإغلامية والصحفية ، من أجل تسهيل عملية التغطية الإعلامية للانتخابات.

ومن المقرر أن تستمر اللجان فى تلقى طلبات الترشح حتى يوم السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ماعدا الأخير حتى الثانية ظهرا، بمقر المحاكم الابتدائية.

وتجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.