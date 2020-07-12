حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة إطارات السيارات بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: أمرت نيابة المقطم، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بدائرة القسم. بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات تفيد قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيلا ًعصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك". وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم والتي يتم استخدامها في ممارسة نشاطهم الإجرامي، وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار. أقر المتهمون بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن الإطارات المستولى عليها.

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