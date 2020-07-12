من العاصمة للجيزة.. خريطة الكثافات المرورية خلال الذروة المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كثافات مرورية متحركة في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة رصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، خلال الذروة المسائية، اليوم الأحد.

زحام مروري أعلى محور 26 يوليو اتجاه محور أحمد عرابي، وكثافات مرتفعة أعلى منطقة المنصورية حتى نفق فودافون.

الطريق الدائري يشهد زحاما للقادم من الأوتوستراد حتى البساتين والمتجه من محور صفط اللبن اتجاه الدائري.

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في العاصمة، رصدت الغرفة تباطؤ بطريق الأوتوستراد من كوبري التونسي للطريق الدائري، ومن حسن مأمون لمكرم عبيد.

أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من التحرير لرمسيس ومن صلاح سالم لرمسيس، وأعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين.

بالانتقال إلى محاور محافظة الجيزة، رصدت غرفة العمليات كثافات معتادة بشارعي الهرم وفيصل وميدان الجيزة، الأمر نفسه بشارعي الجامعة والسودان.