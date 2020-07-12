مصر للطيران: 20‎% تخفيضات للعاملين في القطاع الطبي على الرحلات الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، تقديم تخفيض بنسبة 20% على الرحلات الدولية، و10% على الرحلات الداخلية، إلى حاملي بطاقات العضوية السارية بنقابتي الأطباء والتمريض، على التذاكر الصادرة من خلال مكاتب الشركة المنتشرة بأنحاء الجمهورية وحول العالم أو من خلال مركز الاتصالات 1717.
وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، إن التخفيضات دعمًا من وزارة الطيران المدني لجيش مصر الأبيض، وتقديرًا من الشركة للجهود المبذولة من الأطقم الطبية من الأطباء وهيئة التمريض في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
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