"إزالة المواقف ونزع ملكية الجراجات غير المستغلة".. ماذا قال السيسي في افتتاح الأسمرات 3؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مشروع الأسمرات 3، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

ووجه الرئيس السيسي، عددًا من الرسائل يرصدها (الخليج 365) في التقرير التالي:

1- "أي إجراء قاس الهدف منه مصلحة الناس مش مضايقتهم".

2- "الدولة اتعاملت مع مخالفات البناء على مدى 10 سنوات بمنتهى الرفق واحتواء الظاهرة دون إجراءات حادة".

3- "الدولة هتتعامل بحسم في ملف التعديات والبناء المخالف والعشوائي لعدم تكرار ما حدث في الماضي".

4- "شبكة الطرق القومية كانت مخططة تتعمل في مصر خلال 20 أو 30 سنة اللي فاتوا لكن الناس معملتش".

5- "بحث أوضاع مساكن مناطق الزلزال (1 – 2 – 3) بمحافظة القاهرة".

6- "في مناطق في القاهرة مش هيصدر لها ترخيص بناء تاني".

7- "المباني اللي هيصدر ليها ترخيص لو اشتراطات المباني كانت بتقول 5 أدوار هيبقى دورين بس".

8- "أنفقنا 280 مليار جنيه في القاهرة خلال 6 سنوات علشان نحسن حياة الناس".

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9- "لابد من التعامل الحاسم مع أزمة الجراجات المغلقة وغير المستغلة".

10- "الجراج اللي مش هيشتغل هناخده وهنطلع قرار نزع ملكية لكل الجراجات اللي مش مستخدمة".

11- "الدولة وقفت بجوار مواطنيها في الظروف الصعبة".

12- "الوحدة السكنية التي يتم توفيرها للمواطنين ثمنها 600 ألف جنيه ولا نأخذ مقابل".

13- "مصر وقفت جانبك.. مصر وقفت جانبك .. مصر طبطبت عليك ولا لأ".

14- "لابد من إزالة المواقف في نطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية من أجل استيعاب الحركة المرورية".

15- "نشكر البنوك وصندوق تحيا مصر لمساهمتهم في مشروعات الإسكان وتحملهم العبء الأكبر".

16- "لابد من فتح الباب لسكان الزلزال 1 و2 في القاهرة للحصول على وحدات سكنية".

17- "بقول لكل المصريين أي إنسان يحتاج شقة، إحنا بنوعده بفضل ربنا هنوفرله الشقة".

18- "لابد من تطوير مدينة سانت كاترين بما يليق بالقيمة التاريخية لها".