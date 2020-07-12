أخبار مصر | رسالة أبوية وهدية.. موقف إنساني للرئيس مع طفلة بحضانة الأسمرات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رسالة أبوية وهدية.. موقف إنساني للرئيس مع طفلة بحضانة الأسمرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داعب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد الأطفال خلال تفقده لحضانة في جولته التفقيدية بالمرحلة الثالثة بمشروع مدينة الأسمرات قائلا: "مش تحلق شعرك كدة". وقام الرئيس السيسي بتفقد حالة الأطفال والحديث معهم وتقديم العديد من الهداية لهم موقعا عليها. وألقى أحد الأطفال قصيدة في حب مصر خلال زيارة الرئيس قائلا: "عاشقين ترابك يا مصر وكل شيء فيكِ.. مهما الخسيس يجرحك أو حتى يئذيكِ.. هنعيش نبوس القدم ونطوف حواليكِ.. دا انتِ الأمل ضمّانا بإيدكِ.. إزاي؟.. إزاي؟ نخون عهدنا ونبيع أراضيكِ؟ دا احنا بروحنا نفديكِ".

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