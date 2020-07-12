أخبار مصر | وكيل نقل البرلمان: السيسي ضرب المثل في جبر الخواطر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل نقل البرلمان: السيسي ضرب المثل في جبر الخواطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشروع الأسمرات الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، والذي يأتي استكمالًا لمشروع الأسمرات 1، 2، من الملفات التي أولاها الرئيس السيسي اهتماما كبيرًا لتطوير العشوائيات.

وأشاد "زين الدين" في بيان له، بموقف الرئيس خلال افتتاحه مشروع الأسمرات، اليوم، اثناء لقائه بعدد من المواطنين والأطفال جابرًا لخواطرهم وتبادله الحديث معهم مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية والوقوف علي طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للاطمئنان علي احوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والاجراءات الاحترازية ذات الصلة.

وأكد وكيل نقل البرلمان، أن الدولة حققت نجاحات فى هذا الملف لا ينكرها أحد، حيث إن المكسب الحقيقى هو الحصول على ثقة المواطن، وطمأنينته بأن الحكومة ستزيل المنطقة غير الآمنة التى يسكن بها لتعوضه بوحدة سكنية لائقة، فى مجتمع سكنى يتمتع بالخدمات المختلفة، وهو ما حدث فى مختلف المحافظات، وبعد أن كانت الحكومات السابقة منذ سنوات يصعب عليها إقناع سكان هذه المناطق، أصبحوا الآن هم من يطلبون التطوير، لثقتهم فى نوايا الحكومة للتطوير.

افتتاح مشروع الأسمرات 3

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وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مشروع الأسمرات 3 والذي يأتي استكمالًا لخطة الدولة في القضاء على العشوائيات واستكمالًا لمشروعات الأسمرات 1، 2.

ويُعد مشروع الأسمرات أحد أكبر مشاريع تطوير العشوائيات، والتي توفر 7440 وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالكامل، مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، مجانا بدون مقابل، وتسليم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكي بإيجار رمزي 350 جنيه شهريا.

ويعد مشروع الأسمرات 3 الكائن بالمقطم، أكبر المشاريع التى سيتم افتتحها ويضم 7440 وحدة سكنية فى 124 عمارة، بها أسانسير، وتتكون من أرضى و9 أدوار متكررة، وتحتوى كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام.

كما يضم مشروع الأسمرات بنسخته الثالثة، 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامى سباحة، ومبنى اجتماعى، وحديقة أطفال، و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة، و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة ومخبز آلى، حيث أن المشروع مصمم ليكون به كافة الخدمات اللازمة، لخدمة أهالى المنطقة.