أخبار مصر | 15 فندقًا سياحيًا يعودون للعمل بعد استيفاء الإجراءات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 15 فندقًا سياحيًا يعودون للعمل بعد استيفاء الإجراءات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن ١٥ فندقا بالقاهرة الكبري وجنوب سيناء والبحر الأحمر، تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ٤ فنادق بالقاهرة الكبري هي هابيتون، ومايوركا، وجراند نايل تاور، وسقارة بالم كلوب، و ٥ فنادق بجنوب سيناء هي ريحانة رويال، والباشا كوست، وشارم بلازا، وريف اوازيس، وديزرت فيو، بالاضافة الي ٦ فنادق بالبحر الأحمر هي ايفوري سويتس، وللي لاند، والمملوك بلاس، ومينا فيل، وخليج أبو سومه، موفنبيك سومه باي.

وبعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي ٥٣٥ فندقا ب ٢١ محافظة علي مستوي الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

إقرأ أيضًا.. الغردقة تستقبل اليوم أول رحلة طيران من العاصمة المجرية بودابيست

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قال ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر استقبلت اليوم الأحد أول رحلة طيران قادمة من العاصمة المجرية بودابيست، على متنها ١٢٣ سائحا مجريا، وذلك منذ استئناف مصر حركة السياحة الوافدة إليها اعتباراَ من أول يوليو الجاري.

وأضاف أن هؤلاء السائحين سيقضون ما بين اسبوع واسبوعين في خليج مكادي بمدينة الغردقة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة للمدينة وجوها الدافئ المشمس وشواطئها وأماكنها المفتوحة التي توفر مناخ صحي مثالي لهم.

وقد قامت المكاتب الداخلية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالمحافظة باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية لتعريفهم بصورة أكبر علي مصر وحضارتها العريقة وأماكنها السياحية الرائعة والتي ليس لها مثيل.

كما استقبلت اليوم ايضا مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء 4 رحلات طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا.

واستمرارا لتواصل الرحلات السياحية الخارجية في توافدها الي مصر، منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة اليها في الأول من شهر يوليو الجاري، استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة 48 رحلة طيران من دول كل من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر.