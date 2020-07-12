أخبار مصر | خسائر بالملايين في حريق سوق توشكى بحي حلوان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خسائر بالملايين في حريق سوق توشكى بحي حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد شحاتة، رئيس حي حلوان، إن حريق سوق توشكى الذي نشب اليوم الأحد، التهم أكثر من 500 محل.

وأضاف "شحاتة" أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح ومازال البحث جاريا لحصر خسائره المادية، لافتا إلى أن المعاينة أكدت أن الحريق سببه ماس كهربائي.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرر اليوم الأحد، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر سوق توشكى بحلوان من الحريق الذط نشب بأجزاء منه صباح اليوم.

ووجه محافظ القاهرة، بسرعة إزالة آثار الحريق، عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأجزاء من سوق توشكى الواقع بامتداد شارع منصور بحلوان، و على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية و تمكنت من السيطرة على الحريق.

محافظ القاهرة: حي الأسمرات 3 تكلف 3.6 مليار جنيه

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مشروع حي الأسمرات 3 تكلف 3.6 مليار جنيه، ويحتوي على 7440 وحدة سكنية.

وأشار "عبدالعال" خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، عدد من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات 3" إلى أن الأسمرات 1 يضم 176 عمارة، والأسمرات 2 يضم 134 عمارة، والأسمرات 3 يضم 124 عمارة.

وقال اللواء خالد عبدالعال، إن عدد الوحدات السكنية في "الأسمرات 3" 7440 وحدة سكنية، على مساحة 65 فدانا، وتتسع لـ 35 ألف نسمة ومفروشة بالكامل.

ما لا تعرفه عن الأسمرات 3

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، مشروع الأسمرات 3 بالمقطم وهو المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، الذي يتبناه الرئيس منذ فترة للقضاء على المناطق العشوائية، وتسكين أهاليها في مساكن آدمية بديلة وراقية.

ونستعرض لكم أهم المعلومات عن مشروع الأسمرات 3:-

من أكبر المشاريع للقضاء على العشوائيات

Advertisements

- يقام على مساحة 65 فدان

- يضم 7440 وحدة سكنية

- يحتوي على 124 عمارة

- يوجد في كل عمارة أسانسير

- وموتتكون العمارة من دور أرضي و9 أدوار متكررة

- وكل عمارة تضم 60 شقة

- يوجد بالأسمرات 3 176 محلا تجاريا

- ويضم مسجد وكنيسة ومخبر آلي

- ويحتوي على 4 ملاعب متعددة الأغراض من بينهم ملعب كرة قدم

- ويوجد على مبنى اجتماعي وحمام سباحة حديقة للأطفال

- 4 حضانات على مساحة 460 متر

- تضم الأسمرات 3 أربع وحدات صحية على مساحة 460 متر

- ويوجد ساحات انتظار لألف سيارة