أخبار مصر | لمدة 15 ساعة.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة غدًا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لمدة 15 ساعة.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بيانا اليوم الأحد، أكدت فيه انقطاع المياه غدا الاثنين، عن مناطق " منشية البكرى – منطقة سراى القبة – منطقة طومان باى – شارع سنان – شارع العزيز بالله – شارع بن سندر – شارع نصوح – شارع ترعة الجبل ومتفرعاته"، لمدة 15 ساعة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح غدا الاثنين وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليل نفس اليوم.

وأوضحت الشركة أن سبب انقطاع المياه يرجع لتنفيذ أعمال كبارى بمنطقة جسر السويس الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 400مم بشارع جسر السويس.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة الى انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.