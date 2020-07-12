مصر | على رأسهم الخليج 365.. الهيئة الوطنية توافق على تغطية 6 صحف و3 قنوات فضائية للانتخابات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر على رأسهم الخليج 365.. الهيئة الوطنية توافق على تغطية 6 صحف و3 قنوات فضائية للانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار القاضي لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 65 لسنة 2020 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

وجاء نص القرار، أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادرة بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته وعلي قانون مجلس النواب الصادر بقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته وعلي القانون رقم 22 لسنة 2014 يتنظيم الانتخابات الرئاسية وعلي القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للإنتخابات وتعديلاته وعلي قانون مجلس الشيوخ الصادر بقانون رقم 141 لسنة 2020 وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات وعلي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2019 بأنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الاعلامية والمواقع الالكترونية لتغطية الانتخابات والاستفتاءات وعلي الطلبات المقدمة لتجديد القيد بقاعدة بيانات التغطية الاعلامية للانتخابات والاستفتاءات وعلي خطاب المركز الصحفي للمراسلين الاجانب بالهيئة العامة للاستعلامات المؤرخ 8 يوليو 2020 وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجبسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2020، قرر تجديد القيد لقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات المؤسسات الصحفية المتمثلة في جريدة الخليج 365 ومؤسسة الأهرام وجريدة المصري اليوم وجريدة الأهرام المسائي ودار المعارف ومجلة اكتوبر.

أما القنوات الفضائية في متمثلة في قناة cbc اكسترا نيوز وقناة mbc مصر وقناة Ten

وقرر القاضي لاشين إبراهيم الموافقة علي تجديد عدد 152 مؤسسة اعلامية دولية بقاعدة بيانات التغطية الاعلامية والموافقة علي قيد عدد 11 مؤسسة اعلامية دولية جديدة بقاعدة بيانات التغطية الاعلامية وفقا للكشف المرفق بخطاب المركز الصحفي للمراسلين الاجانب بالهيئة العامة للاستعلامات وأمر القاضي لاشين إبراهيم بأن تخطر الجهات المشار اليها بهذا القرار.