مصر | حبس عاطل لاتجاره في مخدر الحشيش بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لاتجاره في مخدر الحشيش بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لإتجاره في مخدر الحشيش بالجيزة، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

وواصلت النيابة العامة، التحقيق مع عاطل لحيازته على كمية من مخدر الحشيش بمنطقة المنيب بالجيزة، حيث أدلى المتهم باعترافات تفصيلية، أنه لجأوا لتلك التجارة منذ سنوات لأن مكسبها سريع، وذلك لمروره بضائقة مالية، نتيجة للظروف الراهنة

وأوضحت التحقيقات، أن العاطل يروج لتلك التجارة على عملائه بمطنقة المنيب، فضبط بحوزته على كميات كبيرة من مخدر الحشيش وميزان، وهاتف محمول ومبلغ ٤ آلاف جنيه مقابل الإتجار

وتمكن ضباط مباحث قسم الجيزة من ضبط عاطل حال تواجده بدائرة القسم، بتهمة حيازته على قطع من الحشيش وهاتف محمول، وميزان، مبلغ ومالي.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، التي أشرف عليها مدير أمن الجيزة، إلى قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وتم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته المخدرات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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وفي سياق آخر، تحقيقًا للربح السريع، أقدم عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بمنطقة البدرشين بالجيزة، فسقط في قبضة رجال المباحث، وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات.

ووجهت النيابة العامة، للعاطل تهمه التنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله، فيما أمرت بالتحفظ على أدوات الحفر.

ونجح ضباط قسم شرطة البدرشين التابع لمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل حاول التنقيب عن الآثار داخل مسكنه بدائرة القسم.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين تفيد قيام "أحمد. م.أ" عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة القسم،.

بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال ضباط مباحث قسم البدرشين من ضبط المتهم واقتياده إلى القسم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق متصل، تمكنت الإدارة العامة، لمكافحة المخدرات، من ضبط 4 أشخاص بمحافظتى الإسكندرية والشرقية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم على ٥٥ طربة حشيش وزنت 7،750 كيلو جرام من مخدر الحشيش وواحد كيلو جرام من مخدر الهيروين.

