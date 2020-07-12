شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي السكان» يبدأ حملة للتوعية من فيروس كورونا بمترو الأنفاق والقطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ المجلس القومي للسكان، الأحد، حملة لتوعية المواطنين من فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، بمحطة مترو الشهداء، وذلك بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال وشركة إيفا فارما ومؤسسة مصر للتنمية المستدامة.

وأوضح المجلس في بيان، الأحد، أن حملة التوعية تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، حيث بدأت اليوم في محطة مترو الشهداء برمسيس، وغدًا بمحطة مترو «أنور السادات»، يليها بعض محطات مترو الأنفاق الأخرى، ومحطات القطارات باعتبارها من الأماكن الأكثر ازدحامًا ويتردد عليها المواطنون بكثرة بهدف تنمية الوعي لدى المواطنين من أجل الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد«كوفيد 19»، وذلك في إطار دعم الجهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا والتي تعد أزمة عالمية غير مسبوقة.

بدأت الفعاليات بتوزيع الجهات المشاركة شنط الحماية الطبية، والتي تشمل جميع أدوات التعقيم وأدوات الوقاية الشخصية والفيتأمينات، بالإضافة إلى الكتب الملونة المخصصة للأطفال لتعريفهم بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وكذلك الملصقات الخاصة بتوعية الكبار بهدف تعزيز تدابير الوقاية من عدوى كورونا ومكافحتها.

جدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي في إطار بروتوكولات التعاون الموقعة ما بين المجلس القومي للسكان، وهيئة بلان إنترناشيونال وشركة إيفا فارما، انطلاقًا من دعم مبدأ الشراكة وتضافر وتكاتف جميع الجهود الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة.