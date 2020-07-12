شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنشر فيلمًا عن مشروع الأسمرات بعنوان «بسمة أمل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت القوات المسلحة فيلمًا بعنوان «بسمة أمل» عن جهود الدولة في القضاء على العشوائيات وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية حضارية.

واستعرض الفيلم جهود القضاء على المناطق العشوائية التي تمثل خطورة على سكانها، وخاصىة مشروع الأسمرات في شرق القاهرة.

وأوضح أن مشروع الأسمرات يضم 167 عمارة سكنية على مساحة 65 فدانًا، بتكلفة إجمالية 750 مليون جنيه مصري، تضم 6138 وحدة سكنية.

وتم إنشاء المرحلة الثانية من مشروع الأسمرات، بـ 134 عمارة سكنية على مساحة 61 فدانا بتكلفة 620 مليون جنيه، وتضم 4722 وحدة سكنية.

وتضم المرحلة الثالثة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، 124 عمارة تضم 7304 وحدات سكنية على مساحة 62 فدانا، بتكلفة مليار و980 مليون جنيه.

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