شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة هندسية لفحص آثار حريق سوق توشكي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرّر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأحد، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر سوق توشكي بحلوان من الحريق الذي نشب بأجزاء منه صباح اليوم.
ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.
كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأجزاء من سوق توشكي الواقع بامتداد شارع منصور بحلوان وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن إصابات أو وفيات وجاري عمليات التبريد.
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الوضع في مصر
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اصابات
81,158
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تعافي
23,876
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وفيات
3,769
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