شكرا لقرائتكم خبر عن بارقة أمل لمرضى سرطان الثدي في رسالة ماجستير بصيدلة الجامعة الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة حصول الباحثة سلمى سامي غنيم، بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية على درجة الماجستير بامتياز عن أطروحتها البحثية المعنية باكتشاف دواء هجين لعلاج أورام سرطان الثدي من خلال الدمج بين نوعين من الأدوية، حيث أثبتت التجارب المعملية التي قامت بها الباحثة مدى فاعليه هذا الدواء الهجين كمثبت للأنزيمات التي تزيد من حدوث الأورام لأنه يساعد على الحد من نشاطها الذي يؤثر في انشطار الخلايا السرطانية، إضافة إلى أن الدراسة أوضحت أن العلاج بهذه المادة أقل سمية من العلاج الكيماوي التقليدي، لأنه يستهدف بالتحديد الخلايا السرطانية ويمنعها من التكاثر، حيث تعد الفوائد التي تعود على علاج النساء المصابات بسرطان الثدي بدواء واحد طفرة في علاج هذا المرض الفتاك ويبشر بنتائج طيبة في المستقبل، صرح بذلك الدكتور أشرف عبادي رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بالجامعة وعضو لجنة تحكيم المناقشة

وتابع عبادي أنها تعد أول رسالة ماجستير يتم مناقشتها بتقنية الفيديو كونفرانس بغرض التواصل مع الدكتور داريوس زلوتوس، أستاذ الصيدلة بالجامعة والمشرف الرئيسي على الرسالة وذلك لتواجده في ألمانيا وتعذر حضوره في ظل اجتياح فيروس كورونا المستجد للعالم وتداعياته، لذا فقد اتخذت الجامعة هذا القرار حرصًا منها على مستقبل أبنائها طلبة الدراسات العليا لإتاحة الفرصة لهم لمناقشة رسائلهم البحثية.

وتكونت لجنة المناقشة من كل من الأساتذة الدكاترة خالد أبوزيد عميد كلية الصيدلة جامعة السادات وأشرف عبادي رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بالجامعة الألمانية، وداريوس زلوتوس أستاذ الصيدلة في الجامعة الألمانية، كما شارك بالحضور الدكتور محمد زكريا جاد وكيل كلية الدراسات العليا بالجامعة.