شكرا لقرائتكم خبر عن «عطية» لشباب المحامين: الأمل معقود عليكم لإعادة هيبة المحاماة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت نقابة المحامين، جلسات حلف اليمين القانونية لمحامي شمال وجنوب القاهرة، اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات في اتحاد عمال مصر، وأدى المحامين الجدد اليمين القانونية، أمام النقيب العام رجائي عطية، وأعضاء مجلس النقابة العامة حسين الجمال، وأبوبكر ضوة، ومحمود الداخلي، وأسامة سلمان، ومحمد عبدالوهاب، ونقيب شمال القاهرة هشام زين.

وقال نقيب المحامين، إنه أدى اليمين القانونية في 19 أغسطس 1959، أمام المستشار الجليل محمود عبداللطيف، رئيس محكمة الاستئناف العالي، منفردا كيفما كان حينها، قبل أن يصبح حلف اليمين في مجموعات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن المحامي لا يمثل أمام المحكمة إلا بالروب، فالعدالة جزء منها الشكل، مضيفا: «تبدئون العمل بالمحاماة في وقت عسير، وقد أرجأنا الحلف عدة مرات ليس تراخيا وإنما خضوعا لظروف الوباء وللحفاظ على حيواتكم».

وأضاف «عطية»، أن النقابة والمحاماة ليسا في أحسن أحوالهما، ومعقد الرجاء في أن نقاتل جميعا لنرد الهيبة إليهما، ونبني صورة المحامي في عيون المجتمع بالشكل الملائم، ولن يتأتى ذلك إلا بالتواصل بين الأجيال، وأن هناك فراسخ وأميال تفصلنا عن المحاماة وهيبتها وتقاليدها وآدابها، والأمل معقود عليكم في أن نتقدم بكم إلى المحاماة ونعيد إليها كرامتها وزهدها وعفتها وآدابها.

وذكر نقيب المحامين، أن الدعوة للأديان السماوية، وكافة الثورات والحركات الاجتماعية كان الشباب هم رمانة الميزان فيها، فالحواريون الذين ناصروا السيد المسيح من الشباب، وبذلوا شبابهم في نشر الدعوة، وكانت دعوة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم قائمة على الشباب، والفقراء، والمهمشين، فيما عاد أبوبكر الصديق الذي كان قريبا من سن النبي.

وتابع: «الشباب هم عدة اليوم وأمل الغد، فأنتم الأجيال الصاعدة وعليكم أن تقدموا مسيرة طاهرة للعودة إلى قيم وتقاليد وكرامة المحاماة».

ونوه النقيب العام، إلى أن بعض المحامين يسبون بعضهم البعض عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بل ويتجاوزن في حقي، متسائلا: «كيف نطالب المجتمع أن يحترمنا، ونحن لا نحترم بعضنا البعض».

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