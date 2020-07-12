شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تنعى السفير أحمد جهاد حارس قنصل مصر في أربيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت وزارة الخارجية ببالغ الحزن والأسى السفير أحمد جهاد سعيد حارس، قنصل جمهورية مصر العربية في أربيل، الذي وافته المنية، السبت.

وأعربت الوزارة وأعضاءها، في بيان صحفي، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وأصدقاءه وزملاءه خالص الصبر والسلوان.

وأكدت وزارة الخارجية أن «الفقيد كان رمزًا للعمل الدؤوب والتفاني ودماثة الخلق، ولم يدخر جهدًا في خدمة وطنه طوال فترة عمله بديوان عام وزارة الخارجية وبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج».