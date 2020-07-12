شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل أبوقير» تعلن تعافى 10 حالات جديدة من مصابى «كورونا» وبقاء 3 للعلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة آية محمد الشماع المدير الإدارى الجديد لمستشفى المدينة الشبابية في أبوقير والمخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) تعافى وخروج 10 حالات من المصابين بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وبقاء 3 حالات فقط للعلاج بالمستشفى الميداني.

وقالت «آية» إنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الإسكندرية بالكامل مقر حجر صحي (عزل) لمصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهة فقط وليست رعاية طبية كاملة، وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن مستشفى الحجر الصحى في أبوقير تضم ٢٠٠ حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الأولى، حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية، وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبي المتابع للحالات فقط.