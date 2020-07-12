شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي من الأسمرات: تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي سبب قدرة مصر على الصمود خلال المرحلة الصعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات، وهي «الأسمرات ٣» والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

وحضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء.

وقال الرئيس السيسي إن سبب قدرة مصر على الصمود خلال المرحلة الصعبة هو اتخاذ إجراء قاص وصعب في نوفمبر 2016، بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، والتحرك في هذا المسار بجدية.

وأكد السيسي، أن الإصلاح الاقتصادي كان السند لينا في المرحلة الصعبة اللي مرينا بها، وصمدنا في نوفمبر بسبب الظروف الصعبة التي مرت على كل المصريين تقريبًا، لكن لولا هذا البرنامج والنجاح فيه ولولا تحمل المصريين كان هيبقى موقفنا صعب بالظروف التي تمر بها العالم وهي أزمة كورونا، وهي أزمة عالمية، وكل العالم يعاني منها، منوها بأنه حدث إيقاف كامل بسبب كورونا لنشاط السياحة في مصر اللي كان بيحقق 14 مليار دولار، الطيران توقف بالكامل بالشركات الوطنية وحركة التجارة تأثرت أيضًا.

وتابع أن أي إجراء هدفه مصلحة الدولة والمصلحة الوطنية والشعب المصري هانعمله مش هدفنا إننا ننكد على الناس.

ولفت إلى أن الدولة فضلت تتعامل مع مخالفات البناء بصبر وبال طويل، ولن نصمت على النمو العشوائي ونأخذ أراضي الدولة دون وجه حق، وحجم المخاطرضخم على الدولة المصرية.

وأوضح أن تكلفة تحويل مليون سيارة من البنزين إلى الغاز الطبيعي في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، نحو 8 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن من حق الدولة في الفترة المقبلة، أن تقنن سير وتراخيص السيارات وتشترط في الترخيص تحويلها إلى الغاز الطبيعي، مناشدا القائمين على مبادرة إحلال وتجديد المركبات المتقادمة بأن يتم عمل تسهيلات على القروض من أجل إقبال المواطنين على المباردة وتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي.

وتابع قائلا: «كل مواطن في مصر هايطلب شقة هانديهواله، لكن انت تجهز معانا هانمولك تمويل منخفض التكلفة وهانحاول نساعدك في إنك تتحصل على حاجة.. اللي انتم هاتشوفوه النهاردة نموذج للدولة المصرية لما قالت إنها هاتقدم كل ما يليق.. اللي بيعيش هنا ابني وبنتي وأهلي وهاعملهم أحلى حاجة في الدنيا».

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ووجه الرئيس حديثه إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، قائلًا: «يا دكتور معيط أنت بتخاف على الفلوس أوي، خلي قلبكم جامد وساعدوا الناس، لازم تبذلوا أكتر من كدة عشان الناس تتعاون معاكم، فمن الممكن أن تمنح القروض لأصحاب السيارات المتقادمة بفائدة صفر حتى يقدم الناس على المبادرة».

واستكمل أن المبادرات التي تطلقها الدولة لن تمس فقط محدودي الدخل، وإنما تشمل الطبقة المتوسطة، وذلك فيما يتعلق بمبادرة إحلال المركبات المتقادمة.

واستطرد في افتتاح مشروع الأسمرات 3 أن هذه المبادرة، تقدم قروضًا بتسهيلات مخفضة، بشرط أن تعمل السيارة بعد الإحلال بالغاز الطبيعي وذلك يعود على صاحب السيارة بنفقات مخفضة عما كانت عليه من العمل بالبنزين.