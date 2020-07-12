شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: دفعنا 50 مليارًا لتحسين الحياة بالقاهرة.. والدولة لن تتهاون في عدم تنفيذ اشتراطات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة لن تتهاون مرة أخرى مع البناء غير المخطط أو المخالف، متابعا: «خلونا نتوقف عند البناء غير المخطط ونبدأ ننظم بلدنا.. وكل اللى عاوز شقق ياخد شقق.. والناس اللى عاوزه تاخد وتبيع للناس.. بصراحة هنكون حازمين.. واشتراطات البناء ستكون في منتهى الحزم والقسوة.. ومش هنقدر نستحمل كده.. واستحملنا العشر سنوات».

وتابع الرئيس: «عايز أقولكم على حاجة.. عاوزين نوصل الطريق بتاع الوفاء والأمل حتى طريق السويس.. وكل الطرق اللى بنتكلم عليها طبقا لخطة الدولة القومية.. ودى حاجة معمولة في مصر من 20 و30 سنة فاتوا.. عايزين ألفين وحدة لتنفيذ طريق مساحته 2 كيلو.. وهيبقى صلابة وشدة من الأجهزة من التنمية المحلية.. هدفنا حماية وطن من أننا نعيش كده.. ونسينا الصح والحياة الحقيقية للبشر».

وأشار إلى أنه نتيجة البناء غير المخطط تحت خطوط الضغط العالى، تم العمل على إزالة هذه المخاطر بما فيه خطر الضغط العالى، مضيفا أنه تم تنفيذ كابلات أرضية بتكلفة 750 مليون جنيه.

وأضاف الرئيس السيسي أنه لن يتم السماح بالمخالفة لأنها تكون مكلفة مثل ما حدث في كابلات الضغط العالى، مشددا على أن أي مبانٍ تنفذها الدولة سواء إسكان اجتماعى أو متوسط يتم تجهيز المنطقة بجوارها بشكل كامل.

وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة لن تتهاون في عدم تنفيذ اشتراطات رخصة البناء، قائلا: «هناك من يحصل على رخصة بجراج وبعد ذلك لا يتم استخدامه كجراج، والكلام ده مش هيكون تانى.. الجراح اللى مش هيشتغل هناخده.. وهيتم نزع ملكية على الأقل في الوضع اللى إحنا فيه».

وتابع الرئيس: «دفعنا 50 مليار جنيه لتحسين الحياة في القاهرة، وهناك مشاريع أخرى للتطوير.. وبالتالى لن نسمح للمخالفات مرة أخرى».

وأضاف: «وقف تراخيص البناء أمن قومى ومصلحة وطنية، ولابد من إحكام، وده عقد بين الدولة والقائم على تنفيذ المنشأة، ولازم تنفيذ العقد، ومش هينفع أنه بعد لما ياخد التراخيص ميعملش اللي فيها».

وتابع: «محدش قال الزحمة دى هنعمل فيها إيه، وقاعدين ننتقد الدولة.. البناء المخالف خطر حقيقى علينا.. ونظام التراخيص سوف يكون بشكل جديد تماما».

ووجه الرئيس الشكر للبنوك وصندوق تحيا مصر لمساهماتهم في مشروعات الإسكان، وكذلك وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وتحملها العبء الأكبر للخروج بالمشهد المشرف.

وأضاف: «في مناطق إسكان اسمها زلزال واحد، وزلزال 2 وزلزال 3.. أوضتين وأوضة وصالة.. ونريد فتح الباب لهم للتقدم على شقق بمبالغ معقولة، بحيث أعرف أقول لوزير الدفاع زى ما أعطيتنا الأرض دى، عاوزين حتة أرض تانى من معسكرات الجيش لأجل الـ 22 ألف وحدة.. لو عاوزين يغيروا لسكن أفضل ممكن نعملهم نظم تمويل، ولو قدرنا نعمل إحلال لمنشآتهم هيكون أفضل».

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وتابع: «أي إنسان يحتاج شقة إحنا نوعده بفضل الله سبحانه وتعالى بتوفيرها، ومش بنخلف وعودنا وهنوفر له الشقة».

وقال الرئيس: «مزودناش شقة في مصر الجديدة ومدينة نصر إحنا حاولنا نحسن حياة الناس.. خلال الـ 6 سنوات أنفقنا 280 مليار جنيه.. اللى عملناه علشان نحسن حياة الناس في القاهرة ولو كنا خدنا قرار بإنشاء عاصمة من 30 سنة واتحطت الاستثمارات دى، إحنا بنتكلم في 280 مليار في 6 سنوات تقريبا 50 مليار في السنة.. 33 مليار جنيه في القاهرة عبارة عن شوية كبارى وشوية طرق».

وأكد الرئيس عدم إصدار تراخيص بناء في بعض المناطق بمحافظة القاهرة، قائلا: «عملنا إيقاف للبناء هل كرهًا في الناس ولا تضييق عليهم ولا علشان مبنحبش مصلحتهم، إحنا عملنا كده علشان لابد من مراجعة الكثافة الموجودة فيها علشان الناس تقدر تعيش بشكل مناسب كحد أدنى وبالتالى فيه أماكن في القاهرة لن يصدر لها ترخيص مرة أخرى.. واشتراطات المبانى كانت بتقول 7 أدوار هيبقى دورين بس».

وأضاف الرئيس: «هيبقى عافية وجبر، لأ الموضوع مش كده ولكن لازم نحل المسألة عن طريق اللي إحنا وصلناله كفاية عليه، والقرار ده اتأخر 20 سنة».