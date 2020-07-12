شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 3 تجاوزوا 80 عاما.. تعافي 20 حالة جديدة من «كورونا» بمستشفى الواسطى ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم الأحد، عن تعافي ٢٠ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى الصدر، بينهم حالتين فوق ٨٠ عاما، و٣ حالات فوق ٧٠ عاما، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، خلال تصريحات صحفية، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا، لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات، والدكتور كرم سعد مدير مستشفى الواسطى المركزي.