شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء المنصورة» تعلن وفاة سابع طبيب متأثرًا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة أطباء الدقهلية وفاة سابع طبيب بنطاق المحافظة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

نعت النقابة الدكتور أيمن عبدالغفار الدسوقي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، بكلية الطب جامعة المنصورة، متأثرا بإصابته يفيروس كورونا في عزل جامعة المنصورة، مؤكدة أنه أحد علماء الطب المعروفين.

وأكد الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء، أن الدكتور أيمن الدسوقي كان يعاني من أمراض مزمنة، وأصيب بالكورونا ودخل العزل وتوفي به.

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت وفاة 6 أطباء بفيروس كورونا، هم: الدكتورة سونيا عبدالعظيم، الدكتور طارق حسين مخيمر، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى زين والصباح في دولة الكويت، والدكتور أحمد الزفتاوي، كبير استشاري الصدر بالمنصورة، والدكتور عبدالطيف حسب النبى دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور زكريا متولي، استشاري طب الأطفال، والدكتور سامي صادق مخلص، مفتش صحة المنزلة الأسبق.