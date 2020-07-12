شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 28 مكرر، اليوم الأحد، قرارين لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشمل العدد قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 64 لسنة 2020، بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

وتناول العدد أيضًا قرار رقم 65 لسنة 2020، بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات الانتخابات والاستفتاءات.