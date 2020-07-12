شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: تنفيذ 181 مشروعًا في مجال التموين بإجمالي استثمارات 5430.1 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس الوزراء مجلدًا يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مسؤولية البلاد منذ 6 أعوام، تحت عنوان «حصاد 6 سنوات يونيو 2014- يونيو 2020.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن المجلد يسجل أهم الإنجازات الرئاسية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضي قدمًا بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مصر أولت كذلك اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدمًا بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية.

وقال مدبولى: يعرض المجلد أهم الإنجازات التي تحققت، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 14762 مشروعًا منذ تولي الرئيس السيسي وحتى 30/6/2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه مصري، كما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعًا بتكلفة تقديرية تبلغ 2569 مليار جنيه مصري.

ففيما يتعلق بتطوير منظومة التموين، فقد تم تنفيذ 181 مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت 5430.1 مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو 34 مشروعًا بإجمالي استثمارات تبلغ 13142 مليون جنيه، وقد تمثلت أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في زيادة الدعم المالي المنصرف للمواطنين المدرجين تموينيًا إلى نحو 89 مليار جنيه عام 2018/2019 لعدد 70 مليون مستفيد، وزيادة قيمة الدعم الشهري للفرد من 15 جنيها إلى 50 جنيها، بالإضافة إلى زيادة القدرة التخزينية المتطورة داخل البلاد إلى 3.1 مليون طن قمح سنويًا من خلال مشروعات الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، هذا إلى جانب افتتاح 4351 منفذا جديدا لمشروع جمعيتي، وجار افتتاح 617 فرعا جديدا، وكذلك توفير 162 سيارة تحيا مصر لتوزيع السلع موزعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، فقد تم تنفيذ 392 مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت 83376.5 مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو 42 مشروع بإجمالي استثمارات تبلغ 661.1 مليون جنيه، وقد تمثلت أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في إطلاق برنامج تكافل وكرامة في مارس 2015، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى أكثر من 2.9 مليون أسرة بما يشمل أكثر من 9.6 مليون فرد، إلى جانب تجهيز وتأثيث مساكن للأسر الأولى بالرعاية بالمرحلة الأولى والثانية بإجمالي استثمارات بلغت 286.957 مليون جنيه، فضلاً عن توفير مبلغ 326 مليون جنيه كمساعدات استثنائية لشمال سيناء ليصبح إجمالي ما تم توفيره من دعم نقدي غير مشروط على مستوى الجمهورية 38.79 مليار جنيه.

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