شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 6 سنوات.. مدبولي: تنفيذ 5026 مشروعًا في مجال التعليم قبل الجامعي و960 في الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس الوزراء مجلدًا يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مسؤولية البلاد منذ 6 أعوام، تحت عنوان «حصاد 6 سنوات يونيو 2014- يونيو 2020.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن المجلد يسجل أهم الإنجازات الرئاسية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضي قدمًا بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مصر أولت كذلك اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدمًا بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية.

وقال مدبولى: يعرض المجلد أهم الإنجازات التي تحققت، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 14762 مشروعًا منذ تولي الرئيس السيسي وحتى 30/6/2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه مصري، كما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعًا بتكلفة تقديرية تبلغ 2569 مليار جنيه مصري.

وقد تمثلت أهم الإنجازات في الزراعة في توقيع 84 اتفاقية بإجمالي استثمارات بلغت 14 مليار دولار، فضلاً عن تشغيل 37 مشروعا لتنمية حقول الغاز والزيت لإضافة 372 مليون برميل زيت متكثفات، إلى جانب تشغيل 202 مركز توزيع بالمدن الجديدة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 5.1 مليون وحده سكنية، فضلأً عن تشغيل 992 محطة تموين للسيارات، كما تم سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة، وهو ما أدى إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى نحو 900 مليون دولار عام 2018/2019.

وأكد مجلد حصاد ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس أن الدولة حرصت خلال تلك الفترة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف مساندة قطاعي السياحة والآثار، بشكل مباشر وغير مباشر، سواء من خلال القيام بحملات ترويجية، أو دعم البنك المركزي للفنادق والمنشآت السياحية، أو من خلال التوسع في الأسواق السياحية، أو من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تطوير وترميم الآثار، حيث تم تنفيذ نحو 101 مشروع في قطاع السياحة بإجمالي استثمارات بلغت 410 ملايين جنيه مصري، كما تم تنفيذ 72 مشروعًا في قطاع الآثار بإجمالي استثمارات بلغت 2981 مليون جنيه، وجار تنفيذ 22 مشروعًا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 22021 مليون جنيه مصري.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أن المجلد تناول أيضًا جهود الدولة خلال السنوات الـ 6 الماضية في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين المصريين وتوفير حياة كريمة لهم، حيث أوضح أنه نظرًا لإيمان الحكومة المصرية بأن الاهتمام بالتنمية البشرية والارتقاء بالعنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، فقد أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بمجالات الصحة، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي.

وعرض المجلد جانبًا من أهم الإنجازات المرتبطة بذلك الإطار، وتشمل تنفيذ 960 مشروعًا في مجال الصحة والسكان بإجمالي استثمارات بلغت 81290 مليون جنيه مصري، وقد تمثلت أهم الإنجازات في تنفيذ نحو 200 مشروع متعلق بتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية ومراكز الخدمات الطبية المتخصصة، كما تم تنفيذ 40 مشروعًا مرتبطًا بهيئة الإسعاف المصرية، ونحو 19 مشروعًا قوميًا للمستشفيات النموذجية، ذلك إلى جانب تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ نحو 25 مبادرة داخل جمهورية مصر العربية و13 مبادرة لدعم القطاع الصحي بأفريقيا.

كما أشار المجلد إلى أنه تم تنفيذ 5026 مشروعًا في مجال التعليم قبل الجامعي بإجمالي استثمارات بلغت 31289 مليون جنيه مصري، حيث تم تنفيذ 4858 مشروع مباني مدرسية بمختلف المراحل التعليمية لإضافة نحو 74004 فصول دراسية جديدة، كما تم محو أمية 3 ملايين مواطن خلال الفترة من 2014 حتى 2020، كما تم تدريب نحو 2.2 مليون معلم وكادر إداري، كما تم إنشاء 1109 مدارس فنية جديدة، بالإضافة إلى 11 مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة، ذلك إلى جانب إنشاء 45 مدرسة مصرية يابانية تم تشغيل 41 منها.

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ولفت مجلد حصاد ما تم إنجازه، منذ تولى الرئيس السيسى المسؤولية، إلى أنه تم أيضًا تنفيذ 1484 مشروعًا في مجال التعليم العالي بإجمالي استثمارات بلغت 17157.69 مليون جنيه مصري، وجار تنفيذ نحو 442 مشروعاً آخر، وقد تمثلت أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في: قيد نحو 3 ملايين طالب بالجامعات والمعاهد الحكومية، وحصول 1200 مبعوث على درجات جامعية عليا في تخصصات تواكب التنمية الوطنية، منها الذكاء الاصطناعي، والهندسة النووية، كما استفاد نحو 18 مليون مريض من الخدمات المقدمة بالمستشفيات الجامعية.

وفي إطار الاهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطنين المصريين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، أكد المجلد أن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة التموين، خاصة فيما يتعلق بتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية، ورفع جودة الخبز البلدي المدعم، وتخفيض فاقد القمح الذي بلغ نحو 102 مليون طن نتيجة سوء التخزين.