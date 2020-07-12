شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يستعرض حصاد 6 سنوات: تنفيذ 14762 مشروعًا منذ تولي الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس الوزراء مجلدًا يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مسؤولية البلاد منذ 6 أعوام، تحت عنوان «حصاد 6 سنوات يونيو 2014- يونيو 2020.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن المجلد يسجل أهم الإنجازات الرئاسية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضي قدمًا بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مصر أولت كذلك اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدمًا بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية.

وقال مدبولى: يعرض المجلد أهم الإنجازات التي تحققت، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 14762 مشروعًا منذ تولي الرئيس السيسي وحتى 30/6/2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه مصري، كما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعًا بتكلفة تقديرية تبلغ 2569 مليار جنيه مصري.

ففي مجال الاهتمام بتطوير المشروعات المتعلقة بالتجارة والصناعة، أشار المجلد إلى أن إجمالي عدد المشروعات المنفذه بلغ 89 مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت 47182 مليون جنيه، وجاري العمل على تنفيذ 15 مشروعًا بتكلفة تقدر بنحو 5.9 مليون جنيه.

وأوضح المجلد أن أهم الإنجازات المتعلقة بذلك الإطار تتمثل في ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 29.6 مليار جنيه في صورة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي 27.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.3 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكي بإجمالي تكلفة بلغت 2.2 مليار جنيه، كما تم تنفيذ وتشغيل 501 وحدة صناعية جاهزة، بإجمالي تكلفة بلغت 955 مليون جنيه.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المجلد لفت إلى أن الجهود التنموية خلال الفترة الماضية انعكست بشكل إيجابي على قطاع الزراعة، مما ساعد على تحقيق النهضة الزراعية، حيث جاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، ومشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، والمشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات، مؤكدة أنه قد تم خلال هذه الفترة تنفيذ 224 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 17000.1 مليون جنيه.

Advertisements

وفيما يتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية، أوضح المجلد أن مصر نجحت خلال فترة الرئيس السيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، حيث تم خلال تلك الفترة تنفيذ 115 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 15261 مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو 44 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 11787 مليون جنيه.