شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يستعرض حصاد 6 سنوات: مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كل الأصعدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس الوزراء مجلدًا يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مسؤولية البلاد منذ 6 أعوام، تحت عنوان «حصاد 6 سنوات يونيو 2014- يونيو 2020.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن المجلد يسجل أهم الإنجازات الرئاسية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضي قدمًا بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مصر أولت كذلك اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدمًا بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية.

وقال مدبولى: يعرض المجلد أهم الإنجازات التي تحققت، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 14762 مشروعًا منذ تولي الرئيس السيسي وحتى 30/6/2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه مصري، كما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعًا بتكلفة تقديرية تبلغ 2569 مليار جنيه مصري.

ففي مجال تطوير البنية الأساسية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، أشار المجلد إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المُخططة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات نحو 107.27 مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 627.6 ألف وحدة، وجارى تنفيذ 388.35 ألف وحدة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 98.4 مليار جنيه.

وقد تمثلت أهم الإنجازات المنفذة في ذلك الإطار في: توفير 414 وحدة للإسكان الاجتماعي، كما تم الانتهاء من نحو 165.958 ألف وحدة في مشروع المناطق غير الآمنة بإجمالي تكلفة بلغت 41 مليار جنيه، ذلك إلى جانب الانتهاء من 41.4 ألف وحدة في مشروعات دار مصر، ونحو 2.232 ألف وحدة في مشروع سكن مصر، ونحو 4.032 ألف وحده في مشروع جنة.

وتم تنفيذ نحو 1121 مشروعًا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالي استثمارات منفذة بلغت نحو 78302 مليون جنيه مصري، وجار تنفيذ 668 مشروعًا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 110911 مليون جنيه، وتتمثل أهم الإنجازات المنفذة في ذلك الإطار في تنفيذ 118 محطة تنقية مياه سطحية، و58 مشروعا لمد وتحسين شبكات مياه الشرب بالمدن والقري، ونحو 63 محطة معالجة مياه جوفية، ونحو 15 محطة تحلية مياه البحر، ونحو 595 مشروعا للصرف الصحي، و115 محطة معالجة ثنائية، ونحو 148 مشروع لمد وتحسين خدمات الصرف الصحي، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6 محطات معالجة ثلاثية.

وأشار المجلد إلى أنه تم أيضًا تنفيذ 108 مشروعات لمدن الجيل الرابع بهدف تخفيف الضغط على المدن القديمة، والمساهمة في توفير المسكن المناسب لكافة فئات المجتمع، وجار تنفيذ 180 مشروعا آخر، ومن أهم تلك الإنجازات تنفيذ 20 مدينة جديدة من أبرزها العاصمة الإدارية، وجار التخطيط للبدء في تنفيذ 10 مدن أخرى.

ونجحت مصر في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، في إطار استهداف القضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء، وتدعيم شبكات النقل والتوزيع بخطوط ومحولات لاستيعاب الاستهلاك وتفريغ القدرات الإضافية وتحسين مستوى الجهود، وقد تم في ذلك الإطار تنفيذ نحو 201 مشروع بإجمالي استثمارات بلغت 46070 مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو 159 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 50501 مليون جنيه.

Advertisements

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن مجلد حصاد إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعده فريق متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، أشار إلى أن رئيس الجمهورية أولى اهتمامًا خاصًا بمجال النقل بمختلف قطاعاته بوصفه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد، وقد استهدفت مشروعات النقل إحداث طفرة في هذا المجال الحيوي الهام عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، والذي يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع، كما استهدفت مشروعات النقل التوسع في شبكات الطرق والكباري وتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، وتطوير مترو الأنفاق وإضافة المزيد من الخطوط بمواصفات عالمية لتحقيق السيولة المرورية بالقاهرة الكبرى.

وتم في ذلك الإطار تنفيذ 377 مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت 95.5 مليار جنيه، وجار تنفيذ 311 مشروعا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 396.3 مليار جنيه. وقد تنوعت المشروعات المنفذة في ذلك الإطار لتشمل: 199 مشروعًا في مجال الطرق الرئيسية والداخلية لإنشاء طرق وكباري ومحاور جديدة، ورفع كفاءة وازدواج طرق قائمة وعمل 6 محاور على النيل وكباري، ونحو 38 مشروعا لرفع كفاءة الموانئ الجافة والبحرية، ونحو 36 مشروعا بهيئة السكك الحديدية، ونحو 26 مشروعا بهيئة مترو الأنفاق، ونحو 38 مشروعا بهيئة النقل النهري.