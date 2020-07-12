شكرا لقرائتكم خبر عن الغردقة تستقبل أول رحلة طيران من العاصمة المجرية بودابست والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، أول رحلة طيران قادمة من العاصمة المجرية بودابست، على متنها ١٢٣ سائحا مجريا، وذلك منذ استئناف مصر حركة السياحة الوافدة إليها اعتباراَ من أول يوليو الجاري.

وأوضح ماجد أبوسديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هؤلاء السائحين سيقضون ما بين أسبوع وأسبوعين في خليج مكادي بمدينة الغردقة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة للمدينة وجوّها الدافئ المشمس وشواطئها وأماكنها المفتوحة التي توفر مناخا صحيا مثاليا لهم.

وقامت المكاتب الداخلية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالمحافظة باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية لتعريفهم بصورة أكبر على مصر وحضارتها العريقة وأماكنها السياحية الرائعة والتي ليس لها مثيل.

كانت مدينة شرم الشيخ استقبلت أيضًا 4 رحلات طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، وذلك في ضوء تواصل الرحلات السياحية الخارجية توافدها إلى مصر، منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في الأول من يوليو الجاري، حيث استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة 48 رحلة طيران من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر.