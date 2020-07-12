شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد منصور يتعاون مع أكاديمية نيويورك للأفلام بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المخرج الإماراتي أحمد منصور، إن هناك تعاونا مشتركا مع أكاديمية نيويورك للأفلام في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأشار «منصور» إلى أن التعاون يتمثل في إطلاق أول مبادرة لتدريب وتدريس الإخراج عن بُعد.

وأوضح «منصور» أنه بسبب جائحة كورونا «كوفيد 19» أغلقت جميع معاهد التدريب والإعلام، وتحولت لنمط التدريب عن بُعد.

وأكد المخرج الإماراتي على ضرورة استمرار التدريب ونشر دورات التدريب لكل من يرغب بذلك عن بُعد، ضمن نسق جديد يتيح للمتدرب الحصول على المعلومة، والاستفادة بأفضل وجه ممكن.

وتم تكريم المخرج أحمد منصور من أكاديمية نيويورك للأفلام بأبوظبي سابقًا، على إنجازه أول فيلم قصير يحكي عن حالة التنمر المجتمعي.

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