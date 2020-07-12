شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «سلامة الغذاء» يدعو لتنظيم مؤتمر لمناقشة السيادة الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء: «إن جائحة كورونا لها تأثيرات مستقبلية على المجتمعات والدول، وإن المنظمات الدولية أصبحت مهتمة باتخاذ احتياطات للحفاظ على صحة الإنسان».

أضاف، خلال كلمته في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، إنه من الحظ الجيد أن هذا الوباء لم يثبت أنه ينتشر عن طريق الغذاء أو المياه، ولكنه يتطلب درجة عالية من الاحتياطات، لافتًا إلى أنه رغم أن غسل اليدين شيء بسيط جدا إلا أنه للأسف فقه مفتقد في مجتمعاتنا، مشيرا إلى أنه في حال توافر هذا السلوك سوف نتمكن من حماية أنفسنا من الكثير من الأمراض التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن أكبر كارثة غذائية شهدها العالم في العصر الحديث كانت في ألمانيا نتيجة مرض «الإيكولاي ون أو فور»، وتسببت في خسائر كبيرة، حيث أصيب 800 فرد بالفشل الكلوي وتوفي 54 آخرين و3000 مواطن حجزوا في المستشفيات لمدة 21 يومًا، لذا فإن تطبيق النظافة الشخصية أمر مهم جدا في ظل التحديات الصحية التي يواجهها العالم.

ودعا «منصور» في كلمته إلى تنظيم مؤتمر لمناقشة السيادة الغذائية، موضحا أن الحكومة المصرية وبدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنت إنشاء هيئة تتولى سلامة الغذاء، حيث أصبح تأمين الغذاء مؤمنا في مراحل ما بعد الحصاد وأثناء عملية التعبئة والتغليف حتى يصل للمستهلك، مشيرا إلى أن أزمة كورونا تزامنت مع عملية حصاد وتوريد القمح المحلي الذي وصل إلى 3.5 مليون طن.

ولفت رئيس هيئة سلامة الغذاء إلى أن وزارة الزراعة لعبت دورا مهمًا في الإشراف على عملية التوريد ولم يأخذ المسؤولون فيها إجازة، وهو نفس الوقت الذي قامت فيه هيئة سلامة الغذاء بتأمين الغذاء القادم عبر الحدود، كما قامت بدور كبير في تأمين سلامة الغذاء في الداخل، كما تبنت الهيئة تحديا كبيرا، وذلك بخفض الإفراج الجمركي لتصل إلى 3 أيام بدلا من شهر.

وأوضح أن الهيئة عملت منذ إنشائها على الفصل بين معامل التحليل والاختبار عن الرقابة، بحيث تستخدم المعامل تحت أربعة شروط أساسية، الأول أن تكون معتمدة للاختبار وأن تفحص عددا معينا من العينات كل يوم ووضعت جميع المعامل تحت الاختبار دون النظر إلى انتمائها لتغطي كل الاختبارات.

وأكد أن سلامة الغذاء تأثيرها يتعدى صحة المواطن، ويؤثر على الاقتصاد والسياحة، كذلك فحجم تجارة الغذاء ١.٦ تريليون دولار ومصر من الدول المهمة في هذا الشأن وتعد رقم واحد في بعض المحاصيل بالتالي سلامة الغذاء من الأشياء المهمة.

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وشدد على ضرورة مناقشة السيادة الغذائية لتتحقق على الأقل داخل المجتمع العربي، لأن الفكرة ليست فقط الحصول على غذاء ما، ولكن في الحصول على غذاء سليم وهو جزء من الأمن الغذائي لأن سلامة الغذاء تتخطى الفرد، وتؤثر في مستوى إدراكه واستيعابه ونموه العقلي.

وقال «منصور»: «لا اعتقد أننا استفدنا كثيرا من التغيرات العلمية التي تحققت في الآونة السابقة»، مشيرا إلى سعادته لاهتمام وزير الزراعة بالتأكيد على أهمية جودة البذور والتقاوي لأنها جزء من السيادة الغذائية، حيث تحقق الاعتماد على الذات.