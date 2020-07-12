شرطة البيئة تضبط 4141 طن مبيدات زراعية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. أسفرت جهود الحملات، في مجال حماية الثروة الزراعية، عن ضبط مصنعين ومحل "بدون ترخيص"، بمضبوطات بلغت (4141 طن أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر – بدون ترخيص – محظور تداولها بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية بنطاق محافظة المنوفية). Advertisements كما ضبطت الحملات 16 سيارة بنطاق محافظة القليوبية، لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة). وفي مجال الصحة العامة، ضبطت الحملات مخزن "بدون ترخيص " بداخلهما (2.663 طن مواد غذائية متغيرة الخواص بالمخالفة لقانون " سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية بنطاق محافظة المنوفية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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