ضبط مصنع غير مرخص بالإسكندرية لتصنيع العصائر باستخدام خامات مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت اجهزة الامن بوزارة الداخلية، مصنع غير مرخص بالإسكندرية لتصنيع العصائر باستخدام خامات مجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مصنع عصائر "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع وممارسة أعمال الغش التجاري، حيث يقوم بتصنيع العصائر غير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية تم استهداف المصنع، وضبط (1200 عبوة من العصائر غير المطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائي مُعد للبيع"- 650 كيلو جرام سكر "مجهولة المصدر"- 60 كيلو جرام مكسبات طعم "مستلزمات إنتاج" بدون بيانات تجارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري وحيازة البضائع وخامات التصنيع مجهولة المصدر.