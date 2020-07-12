ضبط المتهمين بسرقة 81 جهاز كهربائي بمدينة السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة 81 جهاز كهربائي من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات بالسلام.

تبلغ للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، من مدير مبيعات بإحدى شركات التجارة والصناعة باكتشافه كسر الباب الخاص بالمخزن التابع لمحل عمله الكائن بدائرة القسم وسرقة عدد "81" جهاز كهربائي "كيتشن ماشين" يقدر ثمنهم بمبلغ "205 ألف جنيه " من داخل المخزن.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الرواد إسلام عبد الباقي وحسام مدبولي ومحمود عماد، ضباط مباحث القسم، من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عملائهم "حسنى النية".

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.