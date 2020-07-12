وزير الإسكان: المناطق غير المخططة مساحتها 152 ألف فدان.. وتطويرها يتكلف 318 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن المناطق غير المخططة، تبلغ مساحتها 152 ألف فدان، وتم تنفيذ أعمال التطوير بـ53 منطقة بمساحة 4616 فداناً، وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير بـ79 منطقة بمساحة 6941 فداناً، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، لرفع كفاءة البنية الأساسية، بجانب مشروعات تطوير الأسواق العشوائية، والتي يبلغ عددها 1105 أسواق، بها 306313 وحدة، حيث تم تطوير 20 سوقاً بها 3033 وحدة، وجارٍ تطوير 20 سوقاً أخرى، بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.

واستعرض وزير الإسكان، خلال كلمته أثناء افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات القومية، اليوم الأحد، نسبة المناطق غير الآمنة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، ونسبة ما تم تنفيذه من إجمالي خطة المحافظة، ففي محافظة القاهرة، تبلغ النسبة 29%، وتم تنفيذ 46%، وفي محافظة الإسماعيلية تبلغ النسبة 18%، وتم تنفيذ 72%، وفي محافظة الإسكندرية تبلغ النسبة 15%، وتم تنفيذ 55%، وفي محافظة الشرقية تبلغ النسبة 0.2%، وتم تنفيذ 55%، وفى محافظة أسيوط تبلغ النسبة 0.1%، وتم تنفيذ 86%، وفي محافظة مطروح تبلغ النسبة 0.1%، وتم تنفيذ 72%.

وأشار الجزار إلى أن هناك 13 محافظة خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة؛ وهي (الدقهلية – الغربية – البحيرة – الشرقية – المنوفية – كفر الشيخ – السويس – بورسعيد – سوهاج – قنا – الأقصر – الفيوم – شمال سيناء)، وبنهاية العام الحالي 2020، ستكون جمهورية مصر العربية خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بالكامل.

واستعرض الجزار أيضًا موقف مشروعات المناطق غير الآمنة التي تم تنفيذها، وتشمل 296 منطقة في 25 محافظة، بها 175897 وحدة سكنية، بتكلفة 39 مليار جنيه، موزعة كالتالي (24 منطقة ذات خطورة من الدرجة الأولى بها 21.133 وحدة سكنية – 236 منطقة ذات خطورة من الدرجة الثانية بها 95653 وحدة سكنية – 20 منطقة ذات خطورة من الدرجة الثالثة بها 32400 وحدة سكنية – 21 منطقة ذات خطورة من الدرجة الرابعة بها 26711 وحدة سكنية).