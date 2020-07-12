محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحدى الحضانات خلال جولته التفقدية بالمرحلة الثالثة بمشروع مدينة الأسمرات، وسأل الأطفال الموجودين فيها عن أسمائهم، قائلًا لأحد الأطفال: "مش تحلق شعرك كده؟".
وخلال تفقد الرئيس الحضانات، ألقى أحد الأطفال قصيدة في حب الوطن، قائلًا: "عاشقين ترابك يا مصر وكل شيء فيكِ.. مهما الخسيس يجرحك أو حتى يأذيكِ.. هنعيش نبوس القدم ونطوف حواليكِ.. دا انتِ الأمل ضمانّا بإيدكِ.. إزاي؟.. إزاي؟ نخون عهدنا ونبيع أراضيكِ، دا احنا بروحنا نفديكِ".
وأهدى الرئيس للأطفال عددًا من الألعاب ووقع عليها بإمضائه.
كانت هذه تفاصيل خبر مش تحلق شعرك كده؟.. السيسي يداعب أطفال الأسمرات ويهديهم ألعابًا بإمضائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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