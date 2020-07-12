محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنان محمد منير والذى كان مقررا إقامته مساء الخميس 16 يوليو، بناء على رغبته، على أن يتم تحديد الموعد الجديد للحفل لاحقا.
جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية، أعلنت عن عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة للموسيقار عمر خيرت، المطرب على الحجاز، الفنان مدحت صالح، وغيرهم.
وأكدت دار الأوبرا أن الحفلات ستقام وفق شروط معينة، فلن تستقبل الصالة سوى 25% من سعتها الكلية، ليتم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بشكل آمن، كما سيتم إدخال الجمهور من خلال بوابات التعقيم، وسيتم قياس درجات حرارتهم، وإلزامهم بارتداء الكمامات، وتوزيع إرشادات تساعدهم على الالتزام بشروط السلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بناء على رغبته.. تأجيل حفل الفنان محمد منير بالأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.