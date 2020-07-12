اليوم.. بدء خدمة التحويل من صاحب عمل لآخر بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اليوم، كشف الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أن الهيئة العامة للقوى العاملة أعلنت اعتبارا من اليوم الأحد، استئناف خدمة التحويل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر من خلال خدمة "أسهل".

وأوضح الملحق العمالي، أن الهيئة اشترطت أن يكون أصحاب العمل "طرفي التحويل"لديهم اشتراك في خدمة "أسهل" وسيتم الاعتماد بعد التدقيق من قبل موظفي إدارة الهيئة.