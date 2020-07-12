أخبار مصر | الغردقة تستقبل أول رحلة طيران من المجر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الغردقة تستقبل أول رحلة طيران من المجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر استقبلت اليوم الأحد أول رحلة طيران قادمة من العاصمة المجرية بودابيست، على متنها ١٢٣ سائحا مجريا، وذلك منذ استئناف مصر حركة السياحة الوافدة إليها اعتباراَ من أول يوليو الجاري.

وأضاف أن السياح سيقضون ما بين أسبوع وأسبوعين في خليج مكادي بمدينة الغردقة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة للمدينة وجوها الدافئ المشمس وشواطئها وأماكنها المفتوحة التي توفر مناخ صحي مثالي لهم.

وقامت المكاتب الداخلية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالمحافظة باستقبال السياح بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية لتعريفهم بصورة أكبر علي مصر وحضارتها العريقة وأماكنها السياحية الرائعة والتي ليس لها مثيل.

كما استقبلت اليوم ايضا مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء 4 رحلات طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا.

واستمرارا لتواصل الرحلات السياحية الخارجية في توافدها الي مصر، منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة اليها في الأول من شهر يوليو الجاري، استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة 48 رحلة طيران من دول كل من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر.

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أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اتصالا هاتفيا مع وزير السياحة في دولة ألبانيا لبحث سبل التعاون في مجال العمل السياحي. وجاء الاتصال في إطار اتصالات الوزير مع نظرائه من وزراء السياحة في الدول المصدرة للسياحة إلى مصر. وخلال الاتصال بحث الوزيران تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل السياحي والاستعدادات والاجراءات الاحترازية المطبقة في كلتا الدولتين لاستئناف الحركة السياحية بينهما، وذلك مع التركيز على المقاصد السياحية المصرية ذات الأهمية للجانب الألباني. Advertisements وتم الاتفاق على تعزيز تبادل الخبرات بين البلدين في المجال السياحي وإدارة المنشآت الفندقية والسياحية. إضافة إلى الاتفاق على تنظيم ورشة عمل بين المستثمرين السياحيين المصريين والألبان وكبرى منظمي الرحلات السياحية والشركات الكبرى العاملة في مجال إنشاء وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية في القطاع السياحي في البلدين عبر الفيديو كونفرانس. وذلك لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار في المجال السياحي بين البلدين بالاضافة إلى تشجيع الحركة السياحية بينهما. وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف التواصل بينهما لاسيما على المستوى الفني بين ممثلي البلدين. إقرأ أيضًا.. سائحون لوزير السياحة: سننقل ما شهدناه إلى بلادنا أشاد عدد من السائحين الأوكرانيين والبيلاروسيين الذين كانوا متواجدين على متن أحد المراكب السياحية بالضوابط والاشتراطات المقررة من وزارة السياحة والآثار. جاء ذلك خلال جولة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لافقد الإجراءات الوقائية بأحد المراكب السياحية بشرم الشيخ على هامش زيارته الحالية لمحافظة جنوب سيناء.