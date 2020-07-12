أخبار مصر | نقيب المحامين: "كيف نطالب المجتمع أن يحترمنا ونحن لا نحترم بعض؟"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين: "كيف نطالب المجتمع أن يحترمنا ونحن لا نحترم بعض؟" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رجائي عطية النقيب العام للمحامين، على أن بعض المحامين يسبون بعضهم البعض على صفحات التواصل الاجتماعي، بل ويتجاوزن في حقي، متسائلا: "كيف نطالب المجتمع أن يحترمنا، ونحن لا نحترم بعضنا البعض".

وأشار، خلال جلسه حلف اليمين للمحامين الجدد، إلى أن الجيل قبل الماضي لمهنة المحاماة، الذي كان ينتمي إليه والده لم يكن في حقل المحاماة في مصر إلا أستاذات معدودات، ومنهن الأستاذتان نعيمة الأيوبي، ومفيدة عبد الرحمن، واثنتان أو ثلاث أخريات.

وتابع: "بدأت المحاماة تشهد انتعاشا في دور المرأة وتزايدا في الأعداد في الوقت الحالي، فكانت دفعتي في الجامعة بها ست أستاذات فقط، وقد أصبح عدد الإناث الآن بكليات الحقوق أكثر من عدد الذكور، وهذه بشارة، فحيثما توجد حواء توجد الرحمة والبذل والعطاء بلا حدود، فهي صانعة الحياة وعمود كل أسرة".

وأفاد نقيب المحامين، بأن الرجاء الحقيقي معقود الآن على ازدياد عدد المحاميات في صفوف المحاماة، فحيثما توجد حواء يتأدب الرجل، ويحاول أن يتجمل حتى وإن كان سيئ الطبع والخلق، فوجودها يشجع كل رجل على أن يخرج أجمل ما لديه، فهذه طبيعة في البشر، قائلًا: "هي المؤهلة لمقاومة التطرف دون أن تدفع الضريبة التي يدفعها المقاومون من الرجال، ومساحة تأثيرها أوسع من مساحة تأثيرهم".

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ونبه النقيب العام في حديثه للمحاميات الجدد: "من الملحوظات التي تضنيني الآن أن معظم قضايا المرأة يناقشها الرجال، والنساء صامتات، وظني أنه واجب على كل حواء أن تتبنى قضايا حواء بنفسها، سواء في المجتمع عامة أو نقابة المحامين خاصة".

وشهد رجائي عطية نقيب المحامين، 3 جلسات لحلف اليمين القانونية لمحامي شمال وجنوب القاهرة، اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات في اتحاد عمال مصر.

وأدى المحامين الجدد اليمين القانونية، أمام النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة حسين الجمال، وأبو بكر ضوة، ومحمود الداخلي، وأسامة سلمان، ومحمد عبد الوهاب، ونقيب شمال القاهرة هشام زين.

وأعلنت النقابة في وقت سابق، أنه غير مسموح بحضور أي مرافق لقاعة الجلسة، والتزام الجميع بارتداء الكمامة نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب وباء فيروس كورونا، إضافة لتوفير 3 أتوبيسات لنقل المحامين من أمام قاعة الحلف إلى مقر النادي النهري بالمعادي، عقب الجلسة مباشرة لاستلام الكارنيه.