أخبار مصر | أول تحرك من محافظة القاهرة بعد حريق سوق توشكى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تحرك من محافظة القاهرة بعد حريق سوق توشكى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر سوق توشكى بحلوان من الحريق الذى نشب بأجزاء منه صباح اليوم الأحد.
ووجه محافظ القاهرة، إلى سرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان، لبيان أسباب اندلاع النيران.
كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأجزاء من سوق توشكى الواقع بامتداد شارع منصور بحلوان و على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذى لم يسفر عن اصابات أو وفيات وجارى عمليات التبريد.
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أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن مشروع "حي الأسمرات 3" تكلف 3.6 مليار جنيه، ويحتوي على 7440 وحدة سكنية.
وأوضح "عبدالعال" - خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عدد من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات 3" - أن الأسمرات 1 يضم 176 عمارة، والأسمرات 2 يضم 134 عمارة، والأسمرات 3 يضم 124 عمارة.
وقال: إن عدد الوحدات السكنية في "الأسمرات 3" 7440 وحدة سكنية، على مساحة 65 فدانا، وتتسع لـ 35 ألف نسمة ومفروشة بالكامل.
وفيما يلي، ترصد "الخليج 365" أبرز المعلومات عن مشروع "الأسمرات 3":
- "الأسمرات 3" هو المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات الذي تبناه الرئيس منذ سنوات للقضاء علي العشوائيات.
- المشروع هدفه نقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعًا مجتمعيًا جديدًا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.
- يضم المشروع 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام.
- الوحدات السكنية مجهزة بالكامل لسكان المناطق العشوائية، ومفروشة بالأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية، مجانا بدون مقابل، وتسلم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكى بإيجار رمزى 350 جنيه شهريا.
- المشروع بها 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي.
- يشمل على 4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع لألف سيارة بجانب مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.
- تبلغ تكلفة المشروع حوالى 2 مليار جنيه، منها 1.5 مليار من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، و500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.
- آخر مرة تفقد فيها الرئيس للمشروع قبل افتتاحه كانت الجمعة 11 يونيو الماضي، والتقى الرئيس أثناء الجولة بعدد من المواطنين من سكان الأسمرات، وتبادل الحديث معهم، مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية والوقوف على طلباتهم وملحوظاتهم، والاطمئنان على أحوالهم في ظل جائحة فيروس "كورونا"، وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية ذات الصلة.