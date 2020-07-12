أخبار مصر | أول تحرك من محافظة القاهرة بعد حريق سوق توشكى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تحرك من محافظة القاهرة بعد حريق سوق توشكى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر سوق توشكى بحلوان من الحريق الذى نشب بأجزاء منه صباح اليوم الأحد.

ووجه محافظ القاهرة، إلى سرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان، لبيان أسباب اندلاع النيران.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأجزاء من سوق توشكى الواقع بامتداد شارع منصور بحلوان و على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذى لم يسفر عن اصابات أو وفيات وجارى عمليات التبريد.

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أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن مشروع "حي الأسمرات 3" تكلف 3.6 مليار جنيه، ويحتوي على 7440 وحدة سكنية.

وأوضح "عبدالعال" - خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عدد من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات 3" - أن الأسمرات 1 يضم 176 عمارة، والأسمرات 2 يضم 134 عمارة، والأسمرات 3 يضم 124 عمارة.

وقال: إن عدد الوحدات السكنية في "الأسمرات 3" 7440 وحدة سكنية، على مساحة 65 فدانا، وتتسع لـ 35 ألف نسمة ومفروشة بالكامل.