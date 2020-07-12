أخبار مصر | "العربية للتصنيع" تُسلم 57357 كبائن تعقيم وسيارات مجهزة لنقل الأغذية والأدوية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "العربية للتصنيع" تُسلم 57357 كبائن تعقيم وسيارات مجهزة لنقل الأغذية والأدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية ، مشددا على أهمية الدور المجتمعي للعربية للتصنيع ومساندتها لمستشفى 57357 ودعم دورها في علاج أطفالنا المرضي.

وجاء هذا في إطار الاحتفال بتسليم الهيئة العربية للتصنيع لعدد (4) كبائن تعقيم وجهاز قياس حرارة وعدد (٢) سيارة لنقل الأغذية والأدوية لمستشفي 57357، وذلك بمشاركة اللواء توحيد توفيق مساعد رئيس العربية للتصنيع والدكتور "شريف أبو النجا" مدير مستشفى 57357.

وفي هذا السياق، أوضح "توحيد" أن الهيئة العربية للتصنيع لديها خطط علمية لتعميق صناعة الأجهزة الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية ،مشيرا لزيادة الإهتمام بمثل هذه الموضوعات في الفترة الحالية نتيجة أزمة كورونا وما يتبعها من انخفاض الواردات نظرًا لوقف التصدير وتقليل الإنتاج في بعض الدول.

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وأشار أن الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع قامت بإستغلال الإمكانيات التصنيعية المتميزة لتصنيع كبائن تعقيم الأفراد، موضحا أنها مزودة بعدد من الرشاشات تقوم برش المواد المطهرة علي الأفراد لتعقيمهم قبل دخول المنشآت بنظام البخار وليس الرذاذ، كما تم تزويدها بجهاز لقياس درجة الحرارة للشخص المار بداخلها ،وكذا جهاز حساس يعمل عند دخولها ويفصل أوتوماتيكيا عند الخروج.

وذكر "توحيد" أن السيارات المجهزة تم تصميمها طبقا لمتطلبات مستشفي 57357، حيث تم تجهيز عدد(٢) سيارة نصف نقل شيفروليه طراز NKR 5000 مجهزة بصندوق معزول بمثبتتات للمبردات وبرافعة تعمل أوتوماتيكيا لنقل الأغذية والأدوية ومزودة بمولد كهربائي (هوندا)،بهدف الحفاظ علي سلامة الأغذية والأدوية ونقلها بصورة آمنة وصحية.

كما أكد مساعد رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي خطة الهيئة لإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع أجهزة ومعدات طبية حديثة، موضحًا أن العربية للتصنيع تنتج حاليًا الأسرة الطبية للرعاية المركزة وكبائن التعقيم وجاري تصنيع أجهزة التنفس الصناعي ومطهرات ومعقمات لمواجهة الفيروس، بجانب المجهودات الأخري في بعض المستلزمات الطبية مثل حضانات الأطفال وأسرة الغسيل الكلوي.

من جانبه، أشاد الدكتور" شريف أبو النجا " بالدور المجتمعي للهيئة العربية للتصنيع ودعمها لمؤسسة 57357، مشيرا أن التعاون قائم ومستمر في العديد من المجالات بالإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع.