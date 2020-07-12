أخبار مصر | برلماني: الأسمرات 3 إنجاز تاريخي وطفرة حقيقية في المشروعات القومية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: الأسمرات 3 إنجاز تاريخي وطفرة حقيقية في المشروعات القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن ملف تطوير العشوائيات من الملفات التي أحرزت فيها الدولة المصرية خطوات جادة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث خلال سنوات قليلة شاهدنا كيف تحولت أماكن كانت تمثل خطورة شديدة على المواطنين إلى مساكن راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن مشروع الأسمرات 3 الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، والذي يأتي استكمالًا لمشروعات الأسمرات 1، 2 وغيره من المشروعات القومية التي تم افتتاحها في عهد الرئيس بمثابة إنجاز تاريخي سيقف التاريخ أمامه كثيرًا.

وأوضح عابد، أن آليات تطوير العشوائيات من خلال البدء بالمناطق شديدة الخطورة، ومن ثم المناطق الأقل خطورة، وخطة تطوير الأسواق العشوائية، تؤكد أن هناك دراسة جيدة للملف، وأن الأمور تسير وفقا لرؤية واستراتيجية وفى نفس الوقت يتم توفير اعتمادات مالية ضخمة فى سبيل تطوير هذه المناطق التي تعد موروث ثقيل من العقود السابقة، حملت القيادة السياسية على عاتقها مهمة الإصلاح بخطوات جادة.

وأضاف على الجميع ألا ينسى الصورة القديمة ما كنا عليه والوضع الراهن، متابعا:" هناك من يريد أن يشوه الصورة ويقلل من حجم الإنجازات ولكن علينا أن نكون لهؤلاء بالمرصاد، وأن نذكرهم دائما بحجم الانجازات القومية، وأن مصر خلال السنوات السابقة تشهد طفرة حقيقة في كافة القطاعات لم تشهدها منذ عقود.

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ونوه بأن مشروع الأسمرات 3 هو أحد أكبر مشاريع تطوير العشوائيات، والتي توفر 7440 وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالكامل، مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، مجانا بدون مقابل، وتسليم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكي بإيجار رمزي 350 جنيه شهريا.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مشروع الأسمرات 3 والذي يأتي استكمالًا لخطة الدولة في القضاء على العشوائيات واستكمالًا لمشروعات الأسمرات 1، 2.

ويعد مشروع الأسمرات 3 الكائن بالمقطم، أكبر المشاريع التى سيتم افتتحها ويضم 7440 وحدة سكنية فى 124 عمارة، بها أسانسير، وتتكون من أرضى و9 أدوار متكررة، وتحتوى كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام.

كما يضم مشروع الأسمرات بنسخته الثالثة، 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامى سباحة، ومبنى اجتماعى، وحديقة أطفال، و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة، و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة ومخبز آلى، حيث أن المشروع مصمم ليكون به كافة الخدمات اللازمة، لخدمة أهالى المنطقة.