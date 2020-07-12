أخبار مصر | رئيس برلمانية المؤتمر: "حسم 2020" رسالة ردع

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس برلمانية المؤتمر: "حسم 2020" رسالة ردع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر: إن مناورة حسم 2020 رسالة ردع حاسمة من الجيش المصري لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن القومي المصري داخل أو خارج الحدود.

وأعرب في بيان له، اليوم الأحد، عن سعادته الغامرة بما شاهده من أداء قتالي ومهارى رفيع المستوى لصقور وبواسل قواتنا المسلحة الباسلة فى المناورة حسم 2020، مؤكدا أن جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية يثقون ثقة وبلا حدود في قواتنا المسلحة وهناك علاقة تاريخية وأبدية بين الشعب المصري وقواته المسلحة.

وأضاف أن هذه العلاقة هي السر في بقاء الدولة المصرية وقدرتها على مر الزمان في إلحاق الهزائم وسحق كل الغزاة والمعتدين، وكان التراب المصري دائما وسيظل مقبرة لكل من يحاولون زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية، مشيرًا إلي أن أكبر دليل على ذلك قدرة مصر على سحق وهزيمة مواجهة الإرهاب والارهابيين نيابة عن العالم كله.

وأكد أن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين أن القوات المسلحة المصرية قادرة بفضل عزيمتها وإيمانها وتسليحها القوي على صد أي تهديدات تمس الأمن القومي المصري والعربي، وأن مصر على الرغم من قوة وبسالة جيشها العظيم وتصدره للمركز العاشر في القوة عالميا إلا أن مصر دولة سلام لا تعادي أحدا والتاريخ أكد أنها لم تتعدي في يوم من الايام على أحد ولكنها مستعدة للرد الفوري على أي اعتداء من أي جهة حال تهديد مصالحها أو المصالح العربية.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن القوات المسلحة قادرة على حسم أي معركة قد تدخل فيها وحماية الأمن القومي المصري وحماية وتأمين الأهداف الاقتصادية لمصر.

وأعلن الجيش المصري، أمس السبت، أن المناورة العسكرية المصرية "حسم 2020" في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، تأتي في ظل ما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة.

ونشر العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، مقطع فيديو يظهر مشاهد تُعرض للمرة الأولى من مناورة "حسم 2020"، التي يجريها الجيش المصري عند الحدود الغربية.

ويحمل مقطع الفيديو عنوان: "الجيش المصري يحمي ولا يهدد".